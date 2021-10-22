На ліках для онкохворих у Києві вкрали 7,5 млн гривень. Посадовцю КМДА оголосили підозру

"Повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА - начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у листопаді 2020 року вказаним відомством було укладено договір на постачання ліків для онкохворих та здійснено їх закупівлю.

Однак, за висновками експертизи, закупівля ліків здійснювалася за завищеними цінами, що спричинило збитки у розмірі понад 7,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Триває досудове слідство.