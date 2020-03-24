Лекарства в клиники будет доставлять "Укрпочта"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почтовый оператор сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки нашей страны

Для препятствования распространения коронавируса в Украине "Укрпочта" запустила бесплатную доставку в больницы лекарств, масок, халатов и перчаток. Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

Как он написал, решением Кабинета министров почтовый оператор сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки нашей страны и наиболее незащищенным от коронавируса и болезней людям.

"Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы как можно быстрее наладить поставки и сделать это максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации. Список партнеров и, где заказать, мы будем публиковать, начиная с завтрашнего дня", - написал гендиректор.

Также он добавил, что до окончания карантина с любого отделения "Укрпочты", или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам и такая посылка будет иметь значок "для больницы".

Как отмечается, в областные центры посылка должна быть до 30 кг и до 5 кг в райцентрах, если она больше указанных ограничений, то ее придется разбить на несколько меньших посылок.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" в карантинный период из-за коронавируса возможно будет доставлять не только пенсии, но и медицинские лекарства.