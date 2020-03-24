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Полиция увеличила число патрулей для контроля изоляции приезжих

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:45
Полиция увеличила число патрулей для контроля изоляции приезжих
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция будет делать выборочные проверки соблюдения карантина

Национальная полиция из-за коронавируса в Украине увеличила число патрулей для контроля карантина и самоизоляции приезжих. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что человек подписывает обязательное согласие о добровольной изоляции в домашних условиях, когда пересекает границу Украины.

"Соблюдение этих условий контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Сегодня полиция увеличила количество патрулей, которые будут делать выборочные проверки по соблюдению условий самоизоляции. Без этого мы никак не сможем преодолеть вспышки короновирусной болезни. Если кто-то думает, что, не соблюдая карантин, он будет какую-то выгоду или пользу иметь - это не так", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски. В правительстве рассчитывают, что в ближайшее время дефицита масок не будет.

Согласно последним официальным данным, в Украине число зараженных коронавирусом приближается к 100.

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