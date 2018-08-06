Ліки за 6 програмами держзакупівель направили в регіони, - МОЗ
Зокрема, йдеться про програму "Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями"
У регіони України сьогодні, 6 серпня, відправлено низку препаратів, які були закуплені за державні кошти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що найближчим часом ці препарати будуть доступні в лікарнях.
Зокрема, за програмою "Діти хворі на гемофілію типів А та В або хвороба Віллебранда" направлено:
- Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінований) 250 МО - 1258 упаковок;
- Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінований) 500 МО - 6238 упаковок;
- Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінований) 1000 МО - 350 упаковки.
За програмою "Хворі на гемофілію":
- Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінований) 1000 МО - 10817 упаковок;
- Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінований) 500 МО - 4834 упаковки.
За програмою "Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями":
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Альтеплаза (50 мг) - 434 флакони.
За програмою "Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями":
- Тикагрелол (90 мг) - 179 872 таблеток;
- Метопролол (1мг/мл,5мл) - 2150 ампул.
За програмою "Орфанні метаболічні захворювання":
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Агалсидаза бета - 68 упаковок.
За програмою "Діти хворі на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму":
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Оланзапін, 5 мг, таблетки - 304 упаковки.
Фото: інфографіка МОЗ
Нагадаємо, 26 липня МОЗ направив в регіони ліки за п’ятьма програмами держзакупівель.