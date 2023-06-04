Легше воювати? В ISW пояснили, чому Пригожин хоче відправити "вагнерівців" під Бєлгород

Погрози на тлі критики в РФ дій Міноборони

Дані заяви "кухаря Путіна" були озвучені на тлі загального невдоволення росіян питаннями безпеки у Бєлгородській області та прикордонних районах загалом.

За словами Пригожина, "вагнерівці" не чекатимуть запрошення чи дозволу Міноборони РФ для захисту цієї області, якщо міністерство не вирішить питання загрози безпеці регіону.

Виправдовуючи свою погрозу непокори, Пригожин заявивши, що "Вагнер" прагне "захистити російський народ", маючи на увазі, що його ПВК візьме на себе роль захисника кордону, чим має займатися Міноборони країни.

"Погрози Пригожина засновані на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображає нинішню втрату Пригожин інформаційної ініціативи", - зазначають аналітики.

Пригожин вважає, що під Бєлгородом воювати буде легше

Також в Інституті вивчення війни розглядають заяви ватажка "вагнерівців" як можливе прагнення взяти своїми найманцями на себе основну чи виняткову відповідальність за вісь на українському театрі воєнних дій після штурмів Бахмута.

"Пригожин може розглядати бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до Росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах", - йдеться у звіті.

Експерти вважають, що розміщення "вагнерівців" на кордоні з Бєлгородом дозволило б Пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

Риторика чи бунт

"Дивує явна погроза Пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території Росії без дозволу Міноборони Росії, якщо це не що інше, як яскрава риторика", - додають в ISW.

Так, зазначається в матеріалі, це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил.

Аналітики також звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін мав би мати "величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб почуватися комфортно у такій ситуації".

Ключові висновки

Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про те, що ЗСУ готові розпочати контрнаступальні операції.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загострив свою ворожнечу з Міноборони РФ, ймовірно, сподіваючись відновити критику російського військового керівництва і применшити конфлікт з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Гучні заяви Пригожина також, ймовірно, є спробою зберегти його підвищену ініціативу у російському інформаційному просторі після нібито "захоплення" Бахмута.

Депутат російської Думи заявив на публічному форумі 1 червня, що РФ не виконала жодної зі сформульованих цілей "спеціальної військової операції" в Україні.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, на північний захід і на південь від Кремінної.

Регулярні російські сили, ймовірно, значною мірою замінили "вагнерівців" у Бахмуті на тлі низьких темпів наступу в цьому районі на 3 червня.

Війська РФ зосередили наступальні дії на лінії Авдіївка - Донецьк у районі Мар'їнки.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області.

Російські сили продовжували спроби зайняти оборонні позиції у Херсонській області.

Російське військове керівництво робить спроби створення та укомплектування нових військових формувань.

Найімовірніше, українські партизани ліквідували російського колабораціоніста в окупованій частині Запорізької області.

Яка ситуація у Бєлгородській області

Наприкінці травня російські добровольчі об'єднання "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) знову почали операцію в Бєлгородській області з метою звільнити регіон, а також усю РФ, від путінського режиму, та створити демілітаризовану зону біля кордону з Україною.

Операція їх загонів триває. 1 червня РДК оголосили про початок другої фази рейду.

Російські повстанці вдарили "Градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". Бійці ЛСР успішно знищили вантажівку противника з боєкомплектом та міномет.

Тим часом російська влада почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.

Нагадаємо також, що бійці легіону "Свобода Росії" повідомляли, що Україна відкриє гуманітарні коридори для мешканців цієї російської області.