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Легрейд завоевал второе "золото" на домашнем этапе Кубка мира

Осло, Суббота 02 марта 2024 17:55
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Легрейд завоевал второе "золото" на домашнем этапе Кубка мира Фото: Стурла Хольм Легрейд не имел равных и в пятницу, и в субботу (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд выиграл мужской масс-старт во время соревнований в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинав после победы в индивидуальной гонке оказался самым лучшим и в следующих стартах. Он преодолел дистанцию на 15 километров за 37:52,0 минут.

Легрейд неплохо выступил на стрельбище, закрыв 19 из двух десятков мишеней. Кроме того, норвежец обладал хорошей скоростью лыжным ходом, поэтому на финише опередил немца Долля на шесть с хвостиком секунд. Последний допустил два промаха.

Швед Нелин неожиданно замкнул тройку призеров. Триумфатор недавнего чемпионата мира в эстафете лишь на втором огневом рубеже однажды промахнулся. Зато на трех других закрыл все мишени и удовлетворился "бронзой".

Остались без медалей привычные фавориты сезона – другие норвежцы. Тарьей Бе завершил соревнования на 7-й позиции, а его младший брат Йоханнес вообще стал 14-м. Кристиансен же финишировал на 10-й строчке. Украинцы в масс-старте не выступали.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины :

    1. Стулла Хольм Легрейд
    2. Бенедикт Долль (+6,4)
    3. Йеспер Нелин (+9,9)

    К слову, накануне Легрейд выиграл индивидуальную гонку у соотечественников.

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