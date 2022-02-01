ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера

Новина українською →
Биллунн, Вторник 01 февраля 2022 23:10
LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера (Фото: twitter.com/fraserlovatt)
Автор: Сергей Сурепин

LEGO создала новый конструктор в виде МРТ-сканера. Соответствующие наборы компания рассылает больницам, чтобы снизить беспокойство у детей перед процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.

В набор входят фигурки двух докторов и пациента. Они помогут детям воспроизвести в игре процесс сканирования. Предполагается, что это позволит снизить страх перед реальной процедурой.

Миниатюрные МРТ-сканеры не будут доступны в продаже. Компания LEGO планирует рассылать наборы только в радиологические отделения клиник.

Напомним, ранее был создан внедорожник Toyota Land Cruiser 300 из LEGO в натуральную величину. Для этого пришлось использовать почти 500 тысяч деталей.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу