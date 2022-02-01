LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера
LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.
January 22, 2022
У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування. Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.
Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія LEGO планує розсилати Набори тільки в радіологічні відділення клінік.
Нагадаємо, раніше був створений позашляховик Toyota Land Cruiser 300 з LEGO у натуральну величину. Для цього довелося використовувати майже 500 тисяч деталей.