LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера

LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування. Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія LEGO планує розсилати Набори тільки в радіологічні відділення клінік.