ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера

Новость на русском →
Біллунн, Вівторок 01 лютого 2022 23:10
LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера (Фото: twitter.com/fraserlovatt)
Автор: Сергій Сурепін

LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування. Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія LEGO планує розсилати Набори тільки в радіологічні відділення клінік.

Нагадаємо, раніше був створений позашляховик Toyota Land Cruiser 300 з LEGO у натуральну величину. Для цього довелося використовувати майже 500 тисяч деталей.

Читайте РБК-Україна в Google News
IT
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу