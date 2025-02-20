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Для легкових авто, вантажівок та генераторів: Toyota розробила нову силову установку на водні

Четвер 20 лютого 2025 14:25
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Для легкових авто, вантажівок та генераторів: Toyota розробила нову силову установку на водні Фото: Toyota розробила нову силову установку на водні (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota анонсувала водневу силову установку нового покоління. Вона підійде для автомобілів, у тому числі магістральних тягачів, залізничного та морського транспорту, але також може використовуватись у стаціонарних генераторах.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Японці обіцяють надійність як у традиційних дизельних двигунів, значне зниження вартості завдяки переходу на новий формат паливних елементів та інші виробничі процеси, а також нижчу витрату та, відповідно, збільшений запас ходу.

В установці третього покоління враховано зворотний зв'язок від клієнтів та результати випробувань за останні кілька років. Зазначається, що система стала вдвічі надійнішою, а паливна ефективність зросла у 1,2 рази порівняно з попереднім поколінням, запас ходу збільшиться на 20 відсотків. Зрештою, обходиться така установка помітно дешевше.

Водневі паливні елементи можуть бути задіяні не тільки на транспорті, від легкового до залізничного та морського, а й у стаціонарних генераторах електроенергії як аварійних чи допоміжних джерелах живлення. Детальні характеристики 3rd Gen FC System обіцяють розкрити пізніше, під час презентації на виставці International Hydrogen & Fuel Cell Expo у Токіо.

Для легкових авто, вантажівок та генераторів: Toyota розробила нову силову установку на водніДля легкових авто, вантажівок та генераторів: Toyota розробила нову силову установку на водні

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