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Для легковых авто, грузовиков и генераторов: Toyota разработала новую силовую установку на водороде

Четверг 20 февраля 2025 14:25
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Для легковых авто, грузовиков и генераторов: Toyota разработала новую силовую установку на водороде Фото: Toyota разработала новую силовую установку на водороде (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota анонсировала водородную силовую установку нового поколения. Она подойдет для автомобилей, в том числе магистральных тягачей, железнодорожного и морского транспорта, но также может использоваться в стационарных генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Японцы обещают надежность как у традиционных дизельных двигателей, значительное снижение стоимости благодаря переходу на новый формат топливных элементов и другие производственные процессы, а также более низкий расход и, соответственно, увеличенный запас хода.

В установке третьего поколения учтена обратная связь от клиентов и результаты испытаний за последние несколько лет. Отмечается, что система стала вдвое надежнее, а топливная эффективность выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим поколением, запас хода увеличится на 20 процентов. В конце концов, обходится такая установка заметно дешевле.

Водородные топливные элементы могут быть задействованы не только на транспорте, от легкового до железнодорожного и морского, но и в стационарных генераторах электроэнергии как аварийных или вспомогательных источниках питания. Подробные характеристики 3rd Gen FC System обещают раскрыть позже, во время презентации на выставке International Hydrogen & Fuel Cell Expo в Токио.

Для легковых авто, грузовиков и генераторов: Toyota разработала новую силовую установку на водородеДля легковых авто, грузовиков и генераторов: Toyota разработала новую силовую установку на водороде

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