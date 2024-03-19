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Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Вівторок 19 березня 2024 08:09
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Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому Фото: вибираємо колісні диски для авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Важко сказати, чому так сталось, але "правильні" колісні диски – в нашій країні буквально предмет поклоніння. Це перше, з чого починає вдосконалення свого авто будь-який небайдужий автовласник. Але ми пропонуємо вам суто інженерну оцінку різниці між заводськими "штамповками", "литтям" та "ковкою" – за що насправді є сенс доплатити?

Які колісні диски для авто є сенс купувати – легкосплавні, ковані чи штамповані, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали видань Autobild і Autocentre та компанії Michelin.

Для початку маємо наголосити, що в автомобільній індустрії є два підходи до матеріалу та технології отримання колісних дисків – конструкторський та дизайнерський. Між цими підходами часто є певний конфлікт: стилісти хочуть зробити колеса запаморочливими на вигляд, а інженери – легкими, міцними та такими, що не заважають охолодженню гальм.

Відповідно, диски, встановлені на машину на складальному заводі, завжди будуть виготовлені з урахуванням думки обох сторін. А про диски з вітрини магазину тюнінгових компонентів зі стовідсотковою впевненістю цього не можна сказати, тобто іноді вони можуть бути просто красивими…

Штамповані диски

Найпростіший варіант. Сталеві диски, отримані з двох зварених між собою штампованих деталей – обода і власне диска. В останньому – отвори для кріплення колеса до маточини, а обід має складний профіль для надійної посадки на нього покришки і якщо треба – камери. Попри поширену серед псевдо-експертів думку, достатньо високо котируються серед професійних конструкторів, в свою чергу автовиробники і сьогодні застосовують штамповані диски на багатьох популярних моделях машин, у тому числі не недешевих марок.

Штамповані диски. Плюси

  • Ціна. Завдяки матеріалу і технології отримання такі колеса найдешевші;
  • Надійність. Ймовірність заводського браку через простоту технології зведена до мінімуму. Серйозні механічні ушкодження можливі лише при найжорсткіших ударах, при тому в більшості випадків зім’ята на вибоїнах “штамповка” підлягає ремонту, який є недорогим;
  • Бережуть шину. Сталевий обід достатньо еластичний для того, щоб жорсткий удар о грубий край вибоїни зім’яв обід, не прорубавши при тому боковину шини.

Штамповані диски. Мінуси

  • Маса. Якщо порівнювати сталеві і легкосплавні диски одного розміру, "штамповка" буде важче, в середньому на 20 %. Це означає менший комфорт на нерівній дорозі. Але така картина актуальна лише для фірмових легкосплавних дисків, при тому що дешеве "лиття" з авторинка часто має більш-менш однакову з "штамповками" масу.
  • Корозія. Штамповані диски бувають виключно сталевими, а сталь іржавіє набагато швидше за алюмінієві сплави. В умовах солоних зимових шляхів навіть якісне заводське покриття врешті решт здається і іржа піднімає фарбу.
  • Стилістика. Варіацій дизайну у штампованих дисків менше, ніж у литих. Хоче здебільшого це пояснюється небажанням виробників відбирати покупців у більш вигідного сегменту легкосплавних коліс.

Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Легкосплавні диски

Виготовляються з алюмінієвого сплаву шляхом лиття – технології більш складної, але яка дозволяє при гірших характеристиках матеріалу і меншій вазі забезпечити потрібну міцність диска. Попутно метод лиття дає змогу урізноманітнити дизайн виробу. Але насправді саме остання перевага і стала основною, оскільки складність техпроцесу не дає слаборозвиненим виробникам змоги зробити диск справді легшим за сталевий. Більше того, часом дешеві диски через порушення технології мають характерні ливарні дефекти – сховані раковини (порожнини) у масі металу, які послаблюють колесо. Крім того, на литих дисках no name трапляються відхилення від розмірів.

Литі диски. Плюси

  • Широкий вибір дизайну. У продажу є десятки малюнків дисків для кожної моделі, причому в різних стилях і різної якості.
  • Корозійний захист. Сплав на основі алюмінію краще протистоїть корозії, до того ж виробники, позиціонуючи “лиття” як більш статусний продукт, наносять на такі диски краще, більш стійке лакофарбове покриття.
  • Менша маса. Фірмовий литий диск легше стандартного сталевого. Але повторимось - дешеві литі диски через недосконале виконання часто теж важкі.

Литі диски. Мінуси

Ціна. Через вищий статус всіх легкосплавних дисків, незалежно від марки і якості, вони зазвичай коштують дорожче штампованих. При тому що часто якісні "штамповки" виявляються більш надійними.

Дорогий ремонт. При випадковому пошкодженні на вибоїнах литі диски як правило не мнуться, а ламаються – так що їх потім доводиться заварювати за особливою технологією в середовищу інертного газу. Але навіть трохи зім’ятий литий диск перед прокаткою треба акуратно підігрівати. До речі, автомобільні інженери не рекомендують ремонтувати литі диски жодним чином; за стандартами розвинених країн автомобілі зі слідами ремонту на таких колесах не можуть пройти техогляд.

Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Ковані диски

За багатьма критеріями це найкращий тип колісних дисків. Фактично вони теж легкосплавні, але їх не відливають відразу у ливарну форму. Спочатку гарячу заготовку, що приблизно нагадує колесо, кують на потужних преса (зусилля до 20 000 тонн). За таких умов внутрішня структура металу послідовно змінюється, ущільняється, в ній не залишаються раковини, утворені під час лиття. І потім з цих кованих заготовок на металообробних верстатах остаточно вирізається готовий диск. Така багатоетапна технологія значно піднімає ціну кованих дисків – але це той випадок, коли ціна варта отриманого результату. Ковані диски мають видатні характеристики – вони одночасно і легші, і міцніші за всі інші типи. Недаремно саме такі застосовуються на “бойових” болідах у багатьох видах автомобільного спорту.

Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Якщо коротко

Жодних сумнівів щодо того, що абсолютна більшість українських автомобілістів обирає легкосплавні колеса за критерієм дизайну, а не ваги чи міцності. Але таки наполягатимемо на нашій пораді: обирайте собі красиві диски серед виробів максимально високої якості – або серед заводського “оригіналу”, або з каталогів визнаних виробників "лиття" для aftermarket. Пам’ятайте, що ваша машина тримається за дорогу лише в чотирьох точках, і не можна допустити, щоб ці точки були сумнівної якості.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому колеса неправильного розміру загрожують нашій безпеці.

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