Легкоатлетка-пенсіонерка отримала дискваліфікацію через допінг: курйоз дня

Тернер здала позитивний допінг-тест на оксандролон і його метаболіти під час чемпіонату США з легкої атлетики серед ветеранів у липні 2024 року. Оксандролон вважається забороненим препаратом через те, що використовується для нарощування м’язів і збільшення маси тіла.

У той же час його легально призначають пацієнтам із болем у кістках і розрідженням кісткової тканини (остеопорозом). Утім, аргументи, що літній дамі знадобилося застосування цих ліків за станом здоров'я, на USADA не подіяли.

Вердикт був суворий – відсторонення від усіх змагань на чотири роки (відраховується з 9 серпня). А також анулювання всіх результатів з 19 липня 2024 року – моменту здачі проби.

Хто така Лоретта Тернер

Американська легкоатлетка, яка півстоліття тому показувала результати на рівні світових змагань. Мала великі шанси відібратися на Олімпійські ігри 1972 року в Мюнхені, але пропустила старти через вагітність.

У 2003 році відновила спортивну кар'єру. Є світовою рекордсменкою в бігу на 50, 60 і 100 м серед спортсменів віком від 65 до 69 років. Всі ці досягнення вона встановила у 2023 році. Дистанцію 50 метрів атлетка подолала за 7.51 секунди, 60 метрів – за 9.05 секунди, а стометрівку – за 14.10 секунди.

Оскільки доказів вживання спортсменкою допінгу в період рекордних виступів не існує, всі ці досягнення залишаються у силі. Тернер має 13 дітей та 46 онуків.