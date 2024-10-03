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Легкоатлетка-пенсионерка получила дисквалификацию из-за допинга: курьез дня

Фото: Лоретта Тернер (geezerjocknews.com)
Автор: Андрей Костенко

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило от соревнований на продолжительный срок 70-летнюю спортсменку Лоретту Тернер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тернер сдала положительный допинг-тест на оксандролон и его метаболиты на чемпионате США по легкой атлетике среди ветеранов в июле 2024 года. Оксандролон считается запрещенным препаратом из-за того, что используется для наращивания мышц и увеличения массы тела.

В то же время его легально назначают пациентам с болью в костях и разрежением костной ткани (остеопорозом). Впрочем, аргументы, что пожилой даме понадобилось применение этого лекарства по состоянию здоровья, на USADA не возымели действия.

Вердикт был строг – отстранение от всех соревнований на четыре года (отсчитывается с 9 августа). А также аннулирование всех результатов с 19 июля 2024 года – момент сдачи пробы.

Кто такая Лоретта Тернер

Американская легкоатлетка, полвека назад показывавшая результаты на уровне мировых соревнований. Имела большие шансы отобраться на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, но пропустила старты из-за беременности.

В 2003 году возобновила спортивную карьеру. Является мировой рекордсменкой в беге на 50, 60 и 100 м среди спортсменов от 65 до 69 лет. Все эти достижения она установила в 2023 году. Дистанцию 50 метров атлетка преодолела за 7.51 секунды, 60 метров – за 9.05 секунды, а стометровку – за 14.10 секунды.

Поскольку доказательств применения спортсменкой допинга в период рекордных выступлений не существует, все эти достижения остаются в силе. Тернер имеет 13 детей и 46 внуков.

Ранее американка с посредственным выступлением стала призером Олимпиады спустя 12 лет.

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Легкая атлетика