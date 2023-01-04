Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley та чи отримає їх Україна

Постачання Bradley ще обговорюються

Перед Новим роком видання Bloomberg повідомило, що у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley в рамках одного з наступних пакетів військової підтримки. Однак остаточного рішення ще не ухвалено. Як і невідомо, коли б їх могли передати українській амії.

Представник Білого дому на умовах анонімності розповів, що США постійно ведуть переговори з Україною про поставки зброї, але зараз анонсувати поки що нічого.

Аналітик Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан вважає, що поставки Bradley значно підвищать бойові можливості сухопутних військ, оскільки по суті є легкими танками. На відміну від раніше переданих бронемашин M113, Bradley озброєні потужними 25-мм гарматами та протитанковими ракетами TOW. При цьому, незважаючи на необхідність модернізації, запаси не є проблемою для США.

На думку генерала у відставці Девіда Перкінса, який командував танковою бригадою під час вторгнення США до Іраку, американські бойові машини кращі за українські. І забезпечать перевагу у зіткненнях з російськими БМП та танками Т-72.

Фото: бойові машини Bradley можуть посилити наступальний потенціал ЗСУ (GettyImages)

Зазначимо, з урахуванням того, що українські екіпажі мають ще пройти навчання, Bradley з'являться на озброєнні ЗСУ лише за кілька місяців. Глава військової розвідки Кирило Буданов розраховує на поставки найближчим часом.

"Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", - заявив він в інтерв'ю ABC News.

Він також зазначив, що навесні 2023 року Україна планує серйозний наступ, і бойові дії у березні будуть "дуже спекотними". За його прогнозами, це стане початком остаточної поразки Російської Федерації на всіх українських територіях - від Криму до Донбасу.

Що відомо про M2 Bradley

Це головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.

Основні характеристики:

Озброєння - 25-мм гармата "Бушмайстер"; спарений 7,62 кулемет M240C, пускова установка ПТРК TOW

Режими ведення вогню - поодинокі постріли, чергами з темпом стрільби 100 або 200 пострілів на хвилину

Максимальна скорострільність - 500 пострілів на хвилину

Стандартний боєкомплект - 900 пострілів (у тому числі осколково-фугасні та бронебійні снаряди)

Максимальна швидкість - 66 км/год шосе, 40 км/год бездоріжжям, 7,2 км/год на плаву

Запас ходу - 483 кілометри (шосе)

Ефективна дальність вогню автоматичної гармати M242 Bushmaster становить 2 кілометри, максимальна дальність ураження з ракетами TOW - до 3,7 км.

Фото: характеристики M2 Bradley (інфографіка armyinform.com.ua)

За час існування Bradley проходили численні модернізації. Зокрема, модифікації M2A2 ODS, M2A3 та M2A4 отримали посилення броні із захистом від вогню з 30-мм гармат. Остання версія надійшла до армії США лише навесні 2022 року і має сучасну автоматизовану систему управління, тактичну навігацію, управління вогнем з автосупроводом цілей та підвищену рухливість.

За даними з відкритих джерел, загалом було випущено понад 9,7 тисячі одиниць Bradley у всіх варіантах. На озброєнні США перебувають близько 4 тисяч, ще 2,8 тисячі - на зберіганні. Вартість однієї одиниці становить близько 3 млн доларів. На сьогодні дані БМП експлуатуються також у Лівані, Греції, Хорватії та Саудівській Аравії.

Головні переваги

Як пише профільне видання Defense Express, Bradley має низку визначальних переваг перед іншими бойовими машинами, які могли б отримати ЗСУ.

Перша випливає з того, скільки БМП зберігаються на американських складах. Жоден інший союзник України не має такої кількості на зберіганні. І тут навіть 25% запасів повністю перекриють потребу української армії. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний називав цифру в 700 одиниць БМП.

Фото: великі запаси Bradley у США можуть стати однією з переваг (GettyImages)

Друга - українські військові вже частково знайомі з Bradley. Зокрема на її шасі базується реактивна система M270, яка активно застосовується Збройними силами України. Крім того, наші бійці мають досвід використання ПТРК TOW.

Третя - передача Bradley не посилить ескалацію. Цікаво, що ще з вересня 2022 року Міністерство оборони Росії звітує про знищення цих БМП, хоча їх ще немає в Україні.

У звіті від 4 вересня Міноборони РФ вказало, що українські військові втратили нібито 4 БМП Bradley. Українська сторона назвала це брехнею на випередження, оскільки рішення про поставки такої західної техніки ще не прийнято.

Виходячи з того, що Bradley розроблялася з урахуванням особливостей радянських машин, БМП-1 та БМП-2 не можуть скласти їй конкуренцію щодо захищеності. А випущені з 25-мм гармати снаряди мають набагато більшу вогневу міць. Крім того, в останніх модифікаціях США пожертвували можливістю пересуватися по воді задля посилення броні.

З цієї точки зору, за рахунок покращених гармат "потягатися на рівних" з американськими машинами, ймовірно, зможуть БМП-3, але це ще треба буде з'ясувати на полі бою.

Зазначимо, потенційні поставки Bradley можуть виглядати як черговий етап перед повноцінним ленд-лізом. Дані машини можуть стати першою ластівкою, за якою підуть інші зразки західних озброєнь. Наприклад, про небажання бути першими у постачанні наступальних озброєнь неодноразово говорили в Німеччині. Цілком ймовірно, що після Bradley українська армія може отримати німецькі Marder, а через деякий час - танки Leopard 2.