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Легкая победа. "Шахтер" разгромил "Десну" и не отпустил "Динамо"

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Киев, Суббота 30 октября 2021 18:58
Легкая победа. "Шахтер" разгромил "Десну" и не отпустил "Динамо" Фото: Фернандо отметился одним из голов за "Шахтер" (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" без проблем переиграл черниговскую "Десну" в 13-м туре украинской Премьер-лиги. "Горняки" забили четыре гола в ворота черниговцев, пропустив лишь однажды - 4:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

На 8-й минуте "горнякам" удалась образцовая атака. Тете запустил в отрыв Додо, который с пределов штрафной прострелил вдоль вратарской. Соломон выбежал из-за спины защитника "Десны" и отправил мяч в уже пустые ворота - 1:0.

Дончане продолжили атаковать и после забитого гола, и к 20-й минуте создали два отличных шанса, чтобы счет увеличить, но оба раза неточным был Фернандо.

Черниговцы за это время практически не атаковали, но первый же опасный выпад завершился голом. На 23-й минуте Юрченко от собственной штрафной запустил в отрыв Безбородько, тот выиграл на скорости у Бондаря, вошел в штрафную и пробил точно в угол ворот Трубина - 1:1.

Правда, долго "горняки" порадоваться черниговцам не дали. Уже спустя три минуты Судаков получил мяч вблизи штрафной "Десны", подработал и запустил в "девятку" ворот Литовки - 2:1.

Во втором тайме ситуация не изменилась - "горняки" продолжали доминировать, а черниновцы изредка пересекали половину поля. В итоге дончане смогли еще дважды отличиться. Сперва на 61-й минуте отметился Тете, отлично пробив в угол из-за пределов штрафной - 3:1.

Не успели игроки "Десны" разыграть мяч, как счет был уже разгромным. Тете отобрал мяч на половине поля черниговцев, тот попал к Судакову, который отпасовал на Фернандо. В этот раз бразилец шанс не упустил, переправив круглый в сетку ворот с нескольких метров - 4:1.

До финального свистка счет так и не изменился. Победа позволила "Шахтеру" не отпустить лидера УПЛ - киевское "Динамо", которое сегодня обыграло "Мариуполь". Сейчас у "горняков" 32 очка, у киевлян - 35.

Легкая победа. &quot;Шахтер&quot; разгромил &quot;Десну&quot; и не отпустил &quot;Динамо&quot;

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