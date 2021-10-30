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Легка перемога. "Шахтар" розгромив "Десну" і не відпустив "Динамо"

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Київ, Субота 30 жовтня 2021 18:58
Легка перемога. "Шахтар" розгромив "Десну" і не відпустив "Динамо" Фото: Фернандо відзначився одним із голів за "Шахтар" (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" без проблем переграв чернігівську "Десну" у 13-му турі української Прем'єр-ліги. "Гірники" забили чотири голи у ворота чернігівців, пропустивши лише одного разу - 4:1.

Докладніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

На 8-й хвилині "гірникам" вдалася зразкова атака. Тете запустив у відрив Додо, який з меж штрафного майданчика прострілив уздовж воротарського. Соломон вибіг через спину захисника "Десни" і відправив м'яч у вже порожні ворота - 1:0.

Донеччани продовжили атакувати і після забитого гола, і до 20-ї хвилини створили два відмінні шанси, щоб рахунок збільшити, але обидва рази неточним був Фернандо.

Чернігівці за цей час практично не атакували, але перший небезпечний випад завершився голом. На 23-й хвилині Юрченко від власного штрафного майданчика запустив у відрив Безбородько, той виграв на швидкості у Бондаря, увійшов до штрафного майданчика і пробив точно у кут воріт Трубіна - 1:1.

Щоправда, довго "гірники" порадіти чернігівцям не дали. Вже через три хвилини Судаков отримав м'яч поблизу штрафного майданчика "Десни", підпрацював і запустив у "дев'ятку" воріт Литовки - 2:1.

У другому таймі ситуація не змінилася – "гірники" продовжували домінувати, а чернинівці зрідка перетинали половину поля. У результаті донеччани змогли ще двічі відзначитися. Спершу на 61-й хвилині відзначився Тете, відмінно пробивши у кут з-за меж штрафного майданчика - 3:1.

Не встигли гравці "Десни" розіграти м'яч як рахунок був уже розгромним. Тете відібрав м'яч на половині поля чернігівців, той потрапив до Судака, який відпасував на Фернандо. Цього разу бразилець шанс не змарнував, переправивши круглий у сітку воріт з кількох метрів - 4:1.

До фінального свистка рахунок так і не змінилося. Перемога дозволила "Шахтарю" не відпустити лідера УПЛ - київське "Динамо", яке сьогодні обіграло "Маріуполь". Наразі у "гірників" 32 очки, у киян - 35.

Легка перемога. &quot;Шахтар&quot; розгромив &quot;Десну&quot; і не відпустив &quot;Динамо&quot;

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