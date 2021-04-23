Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей

Дети – одна из наиболее слабозащищенных категорий населения в Украине. Количество случаев психического и физического насилия против несовершеннолетних в последние годы оставалось на достаточно высоком уровне. И это если говорить об официальной статистике, ведь еще больше таких преступлений скрываются в семьях и не выносятся на публику.

Потому в Офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел создали специальные подразделения, которые расследуют эти дела. Кроме того, парламент принял ряд законодательных изменений. К примеру, в феврале Рада усилила уголовную ответственность за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Впрочем, пока что принятые меры не смогли переломить печальную статистику. В Офисе генпрокурора сообщили РБК-Украина, что только в январе-марте количество детей-жертв выросло на 14% до 1,5 тысячи человек. При этом жертв тяжких (изнасилование, сексуальное насилие) и особо тяжких преступлений (убийства) среди детей стало больше почти на 32%.

"Если брать в целом 2020 год, то каждый 10 ребенок у нас в стране стал жертвой преступления", – отметил профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии изданию.

Более того, с начала года в столичном регионе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков. Только в течение одного месяца – февраля – в разных районах столицы покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года. Так, 16 февраля две школьницы из Боярки выпили горсть спазмолитических таблеток. Одну из них спасти не удалось.

За весь прошлый год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца текущего, по данным ОГП, зафиксирован уже 101 такой случай. То есть первый квартал 2020-го уже почти "догнал" показатели прошедших 12 месяцев.

Карантинное насилие

"Хотя официальной статистики совершения преступлений в условиях действия карантинных ограничений нет, но мы видим, что с началом их введения количество такой категории преступлений существенно возрастает", – признает прокурор Мамедов.

Львиная доля преступлений против детей приходится на ближайшее окружение ребенка. В силу своего возраста, физического развития, психоэмоционального состояния ребенок иногда и не понимает, что с ним делают нечто противозаконное или, например, воспринимает насилие как некую форму наказания. Учитывая это, отмечает замгенпрокурора, правоохранители не могут до конца оценить масштаб проблемы.

По словам Мамедова, увеличение количества таких случаев связано с экономической ситуацией в стране. Кроме того, из-за локдаунов дети вынуждены больше времени проводить дома. Соответственно, они чаще пользуются гаджетами с выходом в интернет и могут стать потенциальными жертвами киберпреступников.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов (фото: УНИАН)

Адвокат Татьяна Гнатюк, которая специализируется на защите жертв домашнего насилия, называет еще одну причину. По ее данным, за время карантина существенно выросло количество разводов. Практически каждый из них сопровождается выяснением отношений между экс-супругами, а это в свою очередь, приводит к психологическому, а иногда и физическому насилию над ребенком.

"В такой ситуации они становятся не только свидетелями конфликтов между взрослыми, но и потерпевшими от них", – сказала юрист в беседе с РБК-Украина.

Что касается роста самоубийств среди подростков, то Гюндуз Мамедов также называет карантин одной из причин этого всплеска. В то же время, уточнил он, связь между ростом суицидов и продолжающейся пандемией прослеживается и в других странах.

Среди других причин, побуждающих подростков на "последний шаг", неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей. Также, по мнению прокурора, повлиял на эту тенденцию вооруженный конфликт на Донбассе. Именно из-за него многие украинские дети вынуждены были покинуть родные места или лишились родителей и друзей.

Мамедов также сообщил, что правоохранители изучают влияние социальных сетей, онлайн каналов с негативным контентом на эту проблему. Впрочем, добавил он, уже сейчас можно говорить, что эта причина в меньшинстве случаев была основной мотивацией для подростков при попытке суицида.

Угроза онлайн

Во власти считают, что такое положение вещей не преуменьшает опасность интернет-пространства для "неокрепших умов". А полиция в свою очередь заявила о разоблачении сразу нескольких "групп смерти" в популярных социальных сетях за прошедшие пару месяцев.

Так, в начале марта правоохранители обнаружили телеграм-канал, который создала 15-летняя жительница Кривого Рога. В чате канала первоначально общались около 500 участников, администратор давала им задания наносить себе увечья и присылать подтверждающие фото. Около 13 школьников на это согласились. Оперативники заблокировали канал 3 марта, получив информацию, что на следующий день администратор планировала покончить жизнь самоубийством.

Похожее преступление раскрыли в середине апреля силовики из Запорожья. Ученица 11-го класса одной из районных школ создала в месcенджере "группу смерти", в состав которой входили 28 участников. Называя себя куратором, она подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийства.

Для пресечения работы таких групп, именуемых часто "синими китами", Украина даже согласилась сотрудничать с правоохранителями РФ. Так, украинские силовики решили помочь российскому Следственному комитету в расследовании дела о работе восьми "суицидных" сообществ в "Вконтакте".

Еще одна проблема, которая преследует украинских детей в Интернете, это секусальное насилие. Советник министра цифровой трансформации Анастасия Дьякова привела РБК-Украина результаты исследования, согласно которым каждый четвертый из опрошенных детей попадал хотя бы в одну из ситуаций сексуального насилия или эксплуатации за последний год. Среди прочего, около 40 детей встречались с незнакомцами из интернета вживую, показывали себя обнаженным по их требованию.

Дети нередко становятся жертвами насилия в интернете (фото: dnmcps.com.ua)

Для решения этой проблемы полгода назад, в начале осени 2020 года, правительство запустило консультационную линию 1545. Воспользоваться "горячей линией" можно круглосуточно, это бесплатно и анонимно. Дьякова сообщила агентству, что с момента запуска проекта поступило более 6 000 звонков.

Кроме того, появился чат-бот для защиты детей от сексуального насилия в интернете. Оказалось, что на эту тему с роботизированной машиной им легче общаться, чем с родственниками или правоохранителями.

Чат-бот работает на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ и в соответствующем телеграм-канале. Там несовершеннолетний может абсолютно анонимно получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если его шантажируют в сети или требуют контент сексуального характера.

К примеру, в случае такого шантажа чат-бот рекомендует подростку заблокировать переписку с преступником, чтобы не давать ему возможности манипулировать ею. Кроме того, жертве советуют никогда не соглашаться на шантаж или вымогательство, а если такая ситуация возникла, то рассказать о ней взрослым и обратиться в киберполицию. Также чат-бот предлагает обратиться на "горячую линию" британского фонда Internet Watch Foundation.

Дьякова утверждает, что за полгода введенные меры оправдали себя. К примеру, за помощью к чат-боту обратилось уже около 5 000 несовершеннолетних.

Полиция, в свою очередь, призывает родителей периодически проверять переписку своих детей в интернете, а также, в какие группы в соцсетях они вступают. Кроме того, правоохранители призывают контролировать, какой фото- и видеоконтент хранит ребенок, а также с кем он общается. Основной совет от силовиков для родителей – выстроить "доверительные отношения" со своим ребенком и больше уделять ему внимания.

Центр помощи

В конце марта к решению вопроса с ростом насилия над детьми подключился Офис президента. У Зеленского решили создать первый в стране Центр детского правосудия.

Детский омбудсмен Николай Кулеба отметил, что каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия. При этом в большинстве случаев уголовные дела не открываются или не заканчиваются обвинительным приговором. Но дети получают дополнительные психологические травмы, ведь их неоднократно допрашивают в рамках досудебного следствия и во время судебных процессов.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба )фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Адвокат Татьяна Гнатюк указывает, что кроме допросов ребенка также травмирует необходимость постоянных экспертиз и осмотров в разных инстанциях. Более того, из своей практики юрист приводит примеры, когда сами родители всячески "тормозили" расследование дел о насилии в отношении собственных детей.

Эту проблему может решить как раз создание специального центра, где в одном месте и в одно время все необходимые следственные органы, прокуратура и суд могли бы получить показания от ребенка и провести экспертизы. Такая модель под названием "Barnahus" ("дом детей") уже почти 20 лет удачно работает в скандинавских странах. Похожая модель была запущена также в США в конце 1980-х.

Первый в Украине центр готовится к запуску в госрезиденции "Конча-Заспа" под Киевом. Всего по стране планируют построить около 100 таких учреждений. "Очень хотелось бы уже через полгода запустить этот Центр. У президента есть большое желание, чтобы такая модель заработала в Украине", – прогнозирует детский омбудсмен Николай Кулеба.

Впрочем, в Офисе генпрокурора, который также поддерживает этот проект, говорят, что называть сроки запуска Центра и ориентировочное количество помещенных туда детей пока что "некорректно".

"Мы не можем прогнозировать количество жертв, а также тех, кто согласится на помещение в Центр… Сейчас мы фокусируемся на Киевской области с американской моделью. В среднем будем рассчитывать на возможность оказать помощь около 200 детям в год", – сообщил заместитель генпрокурора Мамедов.

В этом учреждении пострадавший ребенок будет находиться столько времени, сколько необходимо для первоочередной медицинской и психологической помощи. Только после этого с несовершеннолетним будут проводить следственные действия. Это может занять как несколько часов, так и несколько дней, прогнозируют в прокуратуре.

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Тяжелая экономическая ситуация, волны заболеваемости COVID-19 и постоянная военная угроза на время затмили проблемы детей в Украине. А они тем временем существенно усугубились за прошедший год. Откладывать их решение уже просто некуда.

"Тенденция на самом деле очень угрожающая, потому что сегодняшняя жертва может стать потенциальным преступником", – подчеркивает прокурор Мамедов. По его мнению, власть, правоохранители и общество должны безотлагательно отреагировать на рост насилия в отношении детей.