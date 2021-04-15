ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине разоблачили куратора "группы смерти": им оказалась школьница

Новина українською → Запорожская область, Четверг 15 апреля 2021 22:41
В Украине разоблачили куратора "группы смерти": им оказалась школьница Коллаж РБК-Украина: под Запорожьем школьница курировала "группой смерти"
Автор: Владимир Костырин

В Украине полиция разоблачила куратора суицидальной группы в социальной сети, в которой детей подстрекали к совершению самоубийства. Злоумышленницей оказалась ученица 11 класса одной из районных школ под Запорожьем.

Об этом 15 апреля передали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, школьница создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит". Также сообщается, что в состав такого сообщества входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом", - рассказали в ОГП.

По месту жительства куратора группы был проведен обыск. Так, правоохранители изъяли дома у 11-классницы мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фото посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Было открыто производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что украинский студент вступил в "группы смерти", чтобы спасать подростков от суицидов. Парню удалось отговорить шестерых детей от фатального шага и пообщаться с кураторами этих групп.

Также мы писали о том, как работают в социальных сетях "группы смерти" и кто ими управляет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия самоубийство соцсеть школьники Запорожская область криминал правоохранители
LITE
Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые
Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые