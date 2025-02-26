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Легіонери в УПЛ: понад 100 іноземців вперше за 10 років, бразильці – лідери

Фото: Бразилець Кевін та семеро його співвітчизників грають за "Шахтар" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Кількість легіонерів у чемпіонаті України з футболу у сезоні-2024/25 вперше за десять років перетнула позначку у 100 гравців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт УПЛ.

Прес-служба Прем'єр-ліги підрахувала, що у 18-му турі змагань дебютували 22 гравці, 13 з яких – легіонери. Таким чином, всього цього сезону клубами було залучено 435 футболістів, у тому числі 105 легіонерів (24,13%).

Востаннє понад сто легіонерів грали у чемпіонаті України у сезоні-2013/14. А взагалі відмітка у 105 іноземців є 13-м показником в історії УПЛ. Найбільше легіонерів в українській Прем'єр-лізі було у сезонах-2006/07 та 2012/13 – 181.

Іноземці в Україні: хто де і звідки

За даними порталу Transfermarkt зараз в УПЛ грають 99 футболістів з іноземним громадянством. На відміну від експертів з УПЛ, тут не враховуються футболісти, які зіграли в чемпіонаті, але вже залишили українські клуби.

Найбільше таких гравців у житомирському "Поліссі" (15) та донецькому "Шахтарі" (12). В УПЛ лише два клуби обходяться виключно вітчизняними виконавцями – столична "Оболонь" та "Інгулець" з Петрового.

Кількість легіонерів за клубами УПЛ:

  • "Полісся" – 15 гравців
  • "Шахтар" – 12
  • "Чорноморець" – 11
  • ЛНЗ – 10
  • "Кривбас" – 9
  • "Карпати" – 7
  • "Зоря" – 7
  • "Колос" – 6
  • "Олександрія" – 5
  • "Ворскла" – 5
  • "Рух" – 4
  • "Верес" – 4
  • "Динамо" – 2
  • "Лівий Берег" – 2
  • "Оболонь" – 0
  • "Інгулець" – 0

Щодо географічного представництва поза конкуренцією бразильці, які становлять майже третину від усіх іноземців – 30 гравців. Найбільше "чарівників м'яча" в "Шахтарі" – вісім. А загалом в УПЛ вони представлені в дев'яти командах з 16-ти. Друге місце за представництвом з великим відставанням посідає Грузія (7 футболістів), третє – Нігерія (5). Всього ж в чемпіонаті України виступають гравці з 35-ти іноземних держав.

Географічне представництво легіонерів в  УПЛ:

  • 30 футболістів – Бразилія
  • 7 – Грузія
  • 5 – Нігерія
  • 4 – Албанія, Косово
  • 3 – Боснія, Ізраїль, Камерун, Молдова, Португалія, Словенія, Хорватія
  • 2 – Венесуела, Гамбія, Конго, Малі, Франція
  • 1 – Австрія, Азербайджан, Аргентина, Болівія, Буркіна-Фасо, Гана, Іспанія, Кабо-Верде, Киргизстан, Коста-Ріка, Люксембург, Нігер, Панама, Румунія, Сербія, Таджикистан, Туніс, Уругвай.
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