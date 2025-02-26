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Легионеры в УПЛ: более 100 иностранцев впервые за 10 лет, бразильцы - лидеры

Фото: Бразилец Кевин и семеро его соотечественников играют за "Шахтер" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Количество легионеров в чемпионате Украины по футболу в сезоне-2024/25 впервые за десять лет пересекло отметку в 100 игроков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Пресс-служба Премьер-лиги подсчитала, что в 18-м туре соревнований дебютировали 22 игрока, 13 из которых - легионеры. Таким образом, всего в этом сезоне клубами было привлечено 435 футболистов, в том числе 105 легионеров (24,13%).

Последний раз более сотни легионеров играли в чемпионате Украины в сезоне-2013/14. А вообще отметка в 105 иностранцев является 13-м показателем в истории УПЛ. Больше всего легионеров в украинской Премьер-лиге было в сезонах-2006/07 и 2012/13 - 181.

Иностранцы в Украине: кто где и откуда

По данным портала Transfermarkt сейчас в УПЛ играют 99 футболистов с иностранным гражданством. В отличие от экспертов из УПЛ, здесь не учитываются футболисты, которые сыграли в чемпионате, но уже покинули украинские клубы.

Больше всего таких игроков в житомирском "Полесье" (15) и донецком "Шахтере" (12). В УПЛ только два клуба обходятся исключительно отечественными исполнителями - столичная "Оболонь" и "Ингулец" из Петрово.

Количество легионеров по клубам УПЛ:

  • "Полесье" - 15 игроков
  • "Шахтер" - 12
  • "Черноморец" - 11
  • ЛНЗ - 10
  • "Кривбасс" - 9
  • "Карпаты" - 7
  • "Заря" - 7
  • "Колос" - 6
  • "Александрия" - 5
  • "Ворскла" - 5
  • "Рух" - 4
  • "Верес" - 4
  • "Динамо" - 2
  • "Левый Берег" - 2
  • "Оболонь" - 0
  • "Ингулец" - 0

По географическому представительству вне конкуренции бразильцы, которые составляют почти треть от всех иностранцев - 30 игроков. Больше всего "волшебников мяча" в "Шахтере" - восемь. А в целом в УПЛ они представлены в девяти командах из 16-ти. Второе место по представительству с большим отставанием занимает Грузия (7 футболистов), третье - Нигерия (5). Всего же в чемпионате Украины выступают игроки из 35-ти иностранных государств.

Географическое представительство легионеров в УПЛ:

  • 30 футболистов - Бразилия
  • 7 - Грузия
  • 5 - Нигерия
  • 4 - Албания, Косово
  • 3 - Босния, Израиль, Камерун, Молдова, Португалия, Словения, Хорватия
  • 2 - Венесуэла, Гамбия, Конго, Мали, Франция
  • 1 - Австрия, Азербайджан, Аргентина, Боливия, Буркина-Фасо, Гана, Испания, Кабо-Верде, Кыргызстан, Коста-Рика, Люксембург, Нигер, Панама, Румыния, Сербия, Таджикистан, Тунис, Уругвай.

 

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