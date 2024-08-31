UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легіонери-розвідники показали бої у районі Куп'янська (відео)

Фото: легіонери ГУР показали бої у районі Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники-легіонери беруть участь у боях у районі Куп'янська Харківської області. Бійці показали відео бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Легіон Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

На відео показана бойова робота воїнів тактичної групи "Афіна" та групи Rogue.

На кадрах зафіксована операція у районі Куп'янська. Відео від першої особи.

 

 

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області проходить лінія фронту. Бої точаться на двох головних напрямках - Харківському (на півночі області) та на Куп'янському.

На Харківському напрямку за останню добу відбулося сім бойових зіткнень, а на Куп'янському - 32. Останнім часом росіяни активізувалися у районі Куп'янська.

Додамо, що окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області 10 травня. Їм вдалося просунутися до міста Вовчанськ, українські війська змогли зупинити просування ворога.

На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни. За повідомленнями військових, ворог формує нову бригаду для підтримки своїх військ у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідкиКуп'янськГУРВійна в УкраїніВійна Росії проти України