Легіонери-розвідники показали бої у районі Куп'янська (відео)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області проходить лінія фронту. Бої точаться на двох головних напрямках - Харківському (на півночі області) та на Куп'янському.

На Харківському напрямку за останню добу відбулося сім бойових зіткнень, а на Куп'янському - 32. Останнім часом росіяни активізувалися у районі Куп'янська.

Додамо, що окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області 10 травня. Їм вдалося просунутися до міста Вовчанськ, українські війська змогли зупинити просування ворога.

На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни. За повідомленнями військових, ворог формує нову бригаду для підтримки своїх військ у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.