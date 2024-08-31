Легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска (видео)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области проходит линия фронта. Бои идут на двух главных направлениях - Харьковском (на севере области) и Купянском.

На Харьковском направлении за последние сутки произошло семь боевых столкновений, а на Купянском - 32. В последнее время россияне активизировались в районе Купянска.

Добавим, что оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области 10 мая. Им удалось продвинуться к городу Волчанск, украинские войска смогли остановить продвижение врага.

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне. По сообщениям военных, враг формирует новую бригаду для поддержки своих войск в Харьковской области.

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