RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска (видео)

Фото: легионеры ГУР показали бои в районе Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики-легионеры принимают участие в боях в районе Купянска Харьковской области. Бойцы показали видео боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

На видео показана боевая работа воинов тактической группы "Афина" и Rogue.

На кадрах зафиксирована операция в районе Купянска. Видео от первого лица.

 

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области проходит линия фронта. Бои идут на двух главных направлениях - Харьковском (на севере области) и Купянском.

На Харьковском направлении за последние сутки произошло семь боевых столкновений, а на Купянском - 32. В последнее время россияне активизировались в районе Купянска.

Добавим, что оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области 10 мая. Им удалось продвинуться к городу Волчанск, украинские войска смогли остановить продвижение врага.

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне. По сообщениям военных, враг формирует новую бригаду для поддержки своих войск в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиКупянскГУРВойна в УкраинеВойна России против Украины