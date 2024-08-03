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Легіонери ГУР знищили схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумською областю

Фото: легіонери ГУР знищили схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумською областю (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Легіонери Головного управління розвідки України (ГУР) завдали ударів по схованках та укріпленнях РФ. Вони розташовувалися на кордоні з Сумською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Оператори тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Під ударом FPV-дронів, за даними розвідників, опинились схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура. 

Ситуація на фронті в Україні: втрати та удари

За добу, 2 серпня, Росія у війні в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ. Зокрема, на Харківському напрямку росіяни втратили 105 військових. Також знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що за 2 серпня на фронті сталося 123 бойові зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. РФ скинула понад 100 КАБів, а ЗСУ атакували пункт управління дронів.

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Війна в Україні