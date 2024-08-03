Легіонери ГУР знищили схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумською областю

Ситуація на фронті в Україні: втрати та удари

За добу, 2 серпня, Росія у війні в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ. Зокрема, на Харківському напрямку росіяни втратили 105 військових. Також знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що за 2 серпня на фронті сталося 123 бойові зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. РФ скинула понад 100 КАБів, а ЗСУ атакували пункт управління дронів.

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