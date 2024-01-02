Легіонер "Шахтаря" забезпечив УПЛ представництво на Кубку африканських націй

21-річний латераль потрапив до фінальної заявки "зірок нації". Збірна Танзанії втретє в історії виступить на континентальному форумі.

Міроші орендований з бельгійського "Зюльте-Варегема" та наразі не завоював місця в основі "гірників". Натомість він – основний у національній команді. У кваліфікації до КАН-2024 оборонець провів 6 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Турнір розпочнеться 13 січня і триватиме до 11 лютого. Кубок цьогоріч прийме Кот-д'Івуар. Танзанія на груповому етапі зустрінеться зі збірними Марокко, ДР Конго та Замбії.

Що відомо про збірну Танзанії

Перший матч провела в 1969 році проти Кенії (1:1). Найбільші перемоги в історії здобула над збірною Сомалі (двічі по 7:0).

На рівні КАН дебютувала в 1980 році. Вдруге потрапила на груповий етап фінального турніру в 2019-му. У першому випадку звела внічию один поєдинок, а два – програла. У другому "зірки нації" зазнали трьох поразок. Найбільше досягнення – три тріумфи в Кубку КЕСАФА (Східної та Центральної Африки).

Головний тренер команди – Адель Амруш. Найкращим бомбардиром в історії залишається Мрішо Нгаса (25 м'ячів), а перший гвардієць – Ерасто Ньйоні (107 матчів).