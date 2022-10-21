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Легіонер "Динамо" отримав шанс поїхати на ЧС-2022: хто в конкурентах

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Варшава, П'ятниця 21 жовтня 2022 10:26
Легіонер "Динамо" отримав шанс поїхати на ЧС-2022: хто в конкурентах Фото: Томаш Кендзьора в складі "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Оборонець київського "Динамо" та збірної Польщі Томаш Кендзьора може стати єдиним представником української Прем'єр-ліги на чемпіонаті світу в Катарі. Іноземець потрапив у розширений склад національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Польського футбольного союзу.

28-річний фланговий виконавець став претендентом на поїздку на Мундіаль. Наразі до переліку потрапили 47 футболістів. Перед ЧС-2022 тренерський штаб "Кадри" повинен скоротити його до 26-ти.

За місце в заявці Кендзьора конкуруватиме з 17-ма оборонцями. На його позиції – правого захисника – також виступають Бартош Берешиньскі ("Сампдорія"), Метью Кеш ("Астон Вілла") та Роберт Гумни ("Аугсбург"). Дедлайном для вибору футболістів на чемпіонат світу стане 10 листопада.

Кольори збірної Польщі Томаш Кендзьора захищає з 2017 року. Він пропустив ЧС-2018, але був у складі національної команди на Євро-2020. Усього оборонець зіграв 26 матчів за "Кадру", в яких забив 1 м'яч.

Збірна Польщі на чемпіонаті світу в Катарі гратиме в квартеті C. Там суперниками "орлів" стануть збірні Мексики, Саудівської Аравії та Аргентини. Перший матч – 22 листопада проти мексиканців.

До слова, португальська збірна залишилася без зірки АПЛ на чемпіонат світу-2022.

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