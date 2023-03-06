Легіонер "Динамо" допоміг збірній U-20 вийти у фінал Кубка африканських націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

20-річний сенегалець відіграв 70 хвилин у півфіналі КАН-2023 серед команд U-20. "Леви Теранги" розгромили однолітків із Тунісу (3:0).

У складі Сенегалу U-20 забитими м'ячами відзначилися Папе Діоп і Ламіна Камара (двічі). Діалло зайняв звичну позицію ліворуч в атаці. У вирішальному матчі континентального форуму "динамівець" із командою зустрінуться з переможцем пари Нігерія U-20 – Гамбія U-20.

Загалом Діалло провів на КАН-2023 серед 20-річних 4 поєдинки, в яких забив 1 м'яч. Гол вінгера став вирішальним у чвертьфіналі проти Беніна (1:0). Для зірочки "Динамо" цьогорічний турнір – другий у складі збірної U-20. У 2019 році він провів 2 матчі на Кубку африканських націй.

Самба Діалло перебрався до лав "Динамо" влітку 2021 року. З того часу сенегалець зіграв 21 поєдинок у Чемпіонаті юнацьких команд, у яких забив 15 м'ячів. Восени він двічі виходив у першій команді "біло-синіх" у Лізі Європи.