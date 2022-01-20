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Легенду мирового футбола Пеле госпитализировали: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Легендарный мировой футболист Пеле был госпитализирован на этой неделе в клинику имени Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу (Бразилия). В больнице он пройдет курс химиотерапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Как отмечает издание, Пеле нужно провести в больнице несколько дней. Ему проведут очередной курс химиотерапии, которую он проходит с конца прошлого года. Кроме того, врачи подтвердят точное местонахождение и степень распространения раковой опухоли в организме футболиста.

У Пеле обнаружили несколько опухолей: в кишечнике, печени и легком. Из-за нестабильной ситуации футболист продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков. Тем не менее отмечает издание, состояние Пеле стабильно.

Напомним, в декабре прошлого года Пеле госпитализировали для курса лечения после удаления опухоли толстой кишки.

Отметим, в октябре 2021 года Пеле выписали из больницы Сан-Паулу, где он прошел курс химиотерапии после удаления опухоли толстой кишки.

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