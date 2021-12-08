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Легенду бразильского футбола Пеле госпитализировали

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Бразилия, Среда 08 декабря 2021 16:55
Легенду бразильского футбола Пеле госпитализировали Фото: легенда бразильского футбола Пеле (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован сегодня, 8 декабря в бразильскую клинику. В больнице он проходит курс лечения после удаления опухоли толстой кишки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Легенда бразильского футбола Пеле был госпитализирован для лечения последствий опухоли толстой кишки", - пишет издание.

При этом в госпитале Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу рассказали, что его состояние стабильно и футболиста выпишут в ближайшие несколько дней.

Напомним, в октябре Пеле выписали из больницы Сан-Паулу. Он должен был пройти курс химиотерапии после удаления опухоли толстой кишки.

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