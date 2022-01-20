Легенду мирового футбола Пеле госпитализировали: причина

Легендарный мировой футболист Пеле был госпитализирован на этой неделе в клинику имени Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу (Бразилия). В больнице он пройдет курс химиотерапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

Как отмечает издание, Пеле нужно провести в больнице несколько дней. Ему проведут очередной курс химиотерапии, которую он проходит с конца прошлого года. Кроме того, врачи подтвердят точное местонахождение и степень распространения раковой опухоли в организме футболиста.

У Пеле обнаружили несколько опухолей: в кишечнике, печени и легком. Из-за нестабильной ситуации футболист продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков. Тем не менее отмечает издание, состояние Пеле стабильно.