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Легенду світового футболу Пеле госпіталізували: причина

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Бразиліа, Четвер 20 січня 2022 20:58
Легенду світового футболу Пеле госпіталізували: причина Фото: легенда світового футболу Пеле (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Легендарний світовий футболіст Пеле був госпіталізований на цьому тижні в клініку імені Альберта Ейншейтна в Сан-Паулу (Бразилія). У лікарні він пройде курс хіміотерапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Як зазначає видання, Пеле потрібно провести в лікарні кілька днів. Йому проведуть черговий курс хіміотерапії, яку він проходить з кінця минулого року. Крім того, лікарі підтвердять точне місцеперебування і ступінь поширення ракової пухлини в організмі футболіста.

У Пеле виявили кілька пухлин: в кишечнику, печінці і легкому. Через нестабільну ситуацію футболіст продовжує перебувати під пильним наглядом медиків. Проте зазначає видання, стан Пеле стабільний.

Нагадаємо, в грудні минулого року Пеле госпіталізували для курсу лікування після видалення пухлини товстої кишки.

Відзначимо, в жовтні 2021 року Пеле виписали з лікарні Сан-Паулу, де він пройшов курс хіміотерапії після видалення пухлини товстої кишки.

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