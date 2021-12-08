Легенду бразильского футбола Пеле госпитализировали

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован сегодня, 8 декабря в бразильскую клинику. В больнице он проходит курс лечения после удаления опухоли толстой кишки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Легенда бразильского футбола Пеле был госпитализирован для лечения последствий опухоли толстой кишки", - пишет издание.
При этом в госпитале Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу рассказали, что его состояние стабильно и футболиста выпишут в ближайшие несколько дней.
Напомним, в октябре Пеле выписали из больницы Сан-Паулу. Он должен был пройти курс химиотерапии после удаления опухоли толстой кишки.