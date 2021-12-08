Легенду бразильського футболу Пеле госпіталізували

Легендарний бразильський футболіст Пеле був госпіталізований сьогодні, 8 грудня у бразильську клініку. У шпиталі він проходить курс лікування після видалення пухлини товстої кишки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Легенда бразильського футболу Пеле був госпіталізований для лікування наслідків пухлини товстої кишки", - пише видання.
При цьому в госпіталі Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу розповіли, що його стан стабільний і футболіста випишуть в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, в жовтні Пеле виписали з лікарні Сан-Паулу. Він повинен був пройти курс хіміотерапії після видалення пухлини товстої кишки.