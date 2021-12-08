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Легенду бразильського футболу Пеле госпіталізували

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Бразилія, Середа 08 грудня 2021 16:55
Легенду бразильського футболу Пеле госпіталізували Фото: легенда бразильського футболу Пеле (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Легендарний бразильський футболіст Пеле був госпіталізований сьогодні, 8 грудня у бразильську клініку. У шпиталі він проходить курс лікування після видалення пухлини товстої кишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Легенда бразильського футболу Пеле був госпіталізований для лікування наслідків пухлини товстої кишки", - пише видання.

При цьому в госпіталі Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу розповіли, що його стан стабільний і футболіста випишуть в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, в жовтні Пеле виписали з лікарні Сан-Паулу. Він повинен був пройти курс хіміотерапії після видалення пухлини товстої кишки.

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