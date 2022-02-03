Легендарный теннисист еще не решил, продолжит ли свою карьеру

40-летний теннисист, который летом перенес три операции на колене, рассказал, что в ближайшие недели планирует начать первые тренировки после хирургического вмешательства.

"До этого момента мне еще не разрешалось бегать и выполнять тяжелые нагрузки с прыжками и рывками. Поэтому я надеюсь, что все это начнется, через пару недель. А потом увидим, как на это отреагирует организм. Поэтому я думаю, что на вопрос о возвращении на корт дам ответ, где-то в апреле или мае" – заявил Федерер.

Также Роджер сказал, что рад за Рафаэля Надаля, который после победы на Australian Open, побил его рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема.

Кто такой Роджер Федерер

Швейцарский теннисист, за свою карьеру выигравший 103 турнира в одиночном разряде и восемь в парном.

Победитель 20 турниров большого Шлема: шесть раз Australian Open, однажды Roland Garros, восемь раз Wimbledon и пять раз US Open.

Олимпийский чемпион в парном разряде 2008 года и серебряный призер в одиночном разряде 2012 года.

Находился на первом месте в рейтинге ATP рекордные 310 недель.