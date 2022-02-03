Легендарний тенісист ще не вирішив чи продовжить свою кар’єру

Швейцарський тенісист Роджер Федерер дав інтерв’ю в якому розповів про продовження кар’єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
40-річний тенісист, який влітку переніс три операції на коліні розповів, що в найближчі тижні планує розпочвти перші тренування після хірургічного втручання.
Переможець 20 турнірів великого Шлему: шість раз Australian Open, одного разу Roland Garros, вісім раз Wimbledon та п’ять разів US Open.
Олімпійський чемпіон в парному розряді 2008 року та срібний призер в одиночному розряді 2012 року.
Перебував на першому місці в рейтингу ATP рекордні 310 тижнів.
Нагадаємо, що "перша ракетка" світу серб Новак Джокович нарешті вакцинувався.