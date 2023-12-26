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Легендарний воротар влаштував різанину бензопилою і відбувся штрафом на майже півмільйона

Фото: Єнс Леманн "розважився" на 420 тисяч євро (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній голкіпер збірної Німеччини та низки європейських команд Єнс Леманн отримав вирок за низкою звинувачень – знищення чужого майна, спроба шахрайства та образа поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

54-річний спортсмен на заслуженому відпочинку не обрав шлях спокійної пенсії. Віце-чемпіон світу-2002 отримав серйозні проблеми зі законом.

Районний суд німецького містечка Штарнберг визнав Леманна винним за трьома статтями. Екс-воротар уник 10-місячного позбавлення волі умовно, як того вимагав прокурор, але заплатить 420 тисяч євро штрафу за цілий розсип злочинів.

Головне звинувачення стосувалося знищення чужого майна. Леманн пішов на конфлікт із сусідом, який збудував гараж, закривши колишньому футболісту краєвид на озеро Штарнбергер-Зеє. Той вирішив помститися і бензопилою розрізав балки споруди. Утім, "подвиг" Леманна потрапив на відео – камери, кабелі якої шибайголова вирвав перед злочином, з автономним режимом роботи.

Інші два проступки стосуються інциденту в аеропорту Мюнхена. Леманн намагався уникнути сплата за паркування, прослизнувши під шлагбаумом за іншими автомобілями. Так колишній голкіпер "зекономив" орієнтовно 300 євро, але був упійманий поліцією.

Хто такий Єнс Леманн

Уродженець Ессена, футболіст, тренер і функціонер. На професіональному рівні дебютував у складі рідного "Шальке" з Гельзенкірхена в сезоні 1988/89.

У 1999 році транзитом через італійський "Мілан" опинився в дортмундській "Боруссії". Там оформив чемпіонський дубль в сезоні 2001/02. У 2003-му перебрався до лондонського "Арсенала". У складі "канонірів" здобув титул АПЛ 2003/04, Кубок і Суперкубок Англії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. Останні два повні сезони провів у "Штутгарті".

Ворота збірної Німеччини захищав у 1998-2008 рр., але здебільшого був резервістом – Андреаса Кьопке та Олівера Кана. Здобув "срібло" ЧС-2002 і бронзову нагороду Мундіалю-2006. Після завершення ігрової кар'єри працював тренером в "Арсеналі" та "Аугсбурзі", а також був членом правління берлінської "Герти".

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

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