Легендарный вратарь устроил резню бензопилой и отделался штрафом почти на полмиллиона

Бывший голкипер сборной Германии и ряда европейских команд Йенс Леманн получил приговор по ряду обвинений – уничтожение чужого имущества, попытка мошенничества и оскорбление полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
54-летний спортсмен на заслуженном отдыхе не выбрал путь спокойной пенсии. Вице-чемпион мира-2002 получил серьезные проблемы с законом.
Районный суд немецкого городка Штарнберг признал Леманна виновным по трем статьям. Экс-вратарь избежал 10-месячного лишения свободы условно, как того требовал прокурор, но заплатит 420 тысяч евро штрафа за целую россыпь преступлений.
Главное обвинение касалось уничтожения чужого имущества. Леманн пошел на конфликт с соседом, который построил гараж и закрыл бывшему футболисту пейзаж на озеро Штарнбергер-Зее. Тот решил отомстить и бензопилой разрезал балки постройки. Впрочем, "подвиг" Леманна попал на видео – камеры, кабели которой сорвиголова вырвал перед преступлением, с автономным режимом работы.
Остальные две проступка касаются инцидента в аэропорту Мюнхена. Леманн пытался избежать уплаты за парковку, проскользнув под шлагбаумом за другими автомобилями. Так бывший голкипер "сэкономил" ориентировочно 300 евро, но был пойман полицией.
Уроженец Эссена, футболист, тренер и функционер. На профессиональном уровне дебютировал в составе родного "Шальке" из Гельзенкирхена в сезоне 1988/89.
В 1999 году транзитом через итальянский "Милан" оказался в дортмундской "Боруссии". Там оформил чемпионский дубль в сезоне 2001/02. В 2003-м перебрался в лондонский "Арсенал". В составе "канониров" завоевал титул АПЛ 2003/04, Кубок и Суперкубок Англии, дошел до финала Лиги чемпионов 2005/06. Последние два полных сезона провел в "Штутгарте".
Ворота сборной Германии защищал в 1998-2008 гг., но в большинстве своем был резервистом – Андреаса Кепке и Оливера Кана. Завоевал "серебро" ЧМ-2002 и бронзовую награду Мундиаля-2006. После завершения игровой карьеры работал тренером в "Арсенале" и "Аугсбурге", а также являлся членом правления берлинской "Герты".
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