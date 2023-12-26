Легендарный вратарь устроил резню бензопилой и отделался штрафом почти на полмиллиона

54-летний спортсмен на заслуженном отдыхе не выбрал путь спокойной пенсии. Вице-чемпион мира-2002 получил серьезные проблемы с законом.

Районный суд немецкого городка Штарнберг признал Леманна виновным по трем статьям. Экс-вратарь избежал 10-месячного лишения свободы условно, как того требовал прокурор, но заплатит 420 тысяч евро штрафа за целую россыпь преступлений.

Главное обвинение касалось уничтожения чужого имущества. Леманн пошел на конфликт с соседом, который построил гараж и закрыл бывшему футболисту пейзаж на озеро Штарнбергер-Зее. Тот решил отомстить и бензопилой разрезал балки постройки. Впрочем, "подвиг" Леманна попал на видео – камеры, кабели которой сорвиголова вырвал перед преступлением, с автономным режимом работы.

Остальные две проступка касаются инцидента в аэропорту Мюнхена. Леманн пытался избежать уплаты за парковку, проскользнув под шлагбаумом за другими автомобилями. Так бывший голкипер "сэкономил" ориентировочно 300 евро, но был пойман полицией.

Кто такой Йенс Леманн

Уроженец Эссена, футболист, тренер и функционер. На профессиональном уровне дебютировал в составе родного "Шальке" из Гельзенкирхена в сезоне 1988/89.

В 1999 году транзитом через итальянский "Милан" оказался в дортмундской "Боруссии". Там оформил чемпионский дубль в сезоне 2001/02. В 2003-м перебрался в лондонский "Арсенал". В составе "канониров" завоевал титул АПЛ 2003/04, Кубок и Суперкубок Англии, дошел до финала Лиги чемпионов 2005/06. Последние два полных сезона провел в "Штутгарте".

Ворота сборной Германии защищал в 1998-2008 гг., но в большинстве своем был резервистом – Андреаса Кепке и Оливера Кана. Завоевал "серебро" ЧМ-2002 и бронзовую награду Мундиаля-2006. После завершения игровой карьеры работал тренером в "Арсенале" и "Аугсбурге", а также являлся членом правления берлинской "Герты".