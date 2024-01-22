Легендарный украинский баскетболист умер в 76: он брал "золото" Олимпиады и Евробаскетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ .

Жизнь баскетболиста и тренера оборвалась на 77-м году. Олимпийский чемпион-1972 жил с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта – врожденной аномалией строения сердца.

Уроженец Енакиевого Поливода сделал себе имя в столичном "Будивельнике", цвета которого защищал в 1964-1972 гг. В 1967 году он стал чемпионом Советского Союза в составе сборной Украинской ССР. Попал в сборную Александра Гомельского и в том же году завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы.

В 1968 году Поливода взял "бронзу" Олимпийских игр. Впоследствии он пополнил коллекцию трофеев еще двумя титулами чемпиона Европы и золотой наградой летних Игр в Мюнхене (1972). Завершил профессиональные выступления в 25 лет по болезни.

После прекращения карьеры окончил Киевский госинститут физкультуры. Более 10 лет работал в КНУ имени Шевченко. В конце 80-х вышел на пенсию из-за очередного обострения синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Жил в Миргороде Полтавской области.