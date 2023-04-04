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Легендарний тренер Фергюсон отримав медаль за здобутий 40 років тому єврокубок

Фото: Сер Алекс Фергюсон (праворуч) приїжджає на всі домашні матчі МЮ (manutd.com)
Автор: Антон Федорців

На підтвердження цитати про нагороду, що завжди знаходить свого героя, Союз європейських футбольних асоціацій вирішив відзначити творців тріумфу шотландського "Абердіна" в Кубку кубків 1982/83 на чолі з Алексом Фергюсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Культовий шотландський фахівець поповнить колекцію нагород медаллю переможця євротурніру. Тоді ще молодий тренер привів "Абердін" до перемоги в Кубку володарів кубків, здолавши мадридський "Реал" у фіналі (2:1).

Фергюсон за мотивами турніру чемпіонську медаль не отримав. У той час УЄФА нагороджував лише 11 футболістів. Без нагород також залишилися запасні, тренери та менеджмент "Абердіна". Та завдяки активній роботі фонду AFC Heritage Trust тепер "червоні" отримають 6 додаткових медалей.

Нагороди отримають Фергюсон, його асистент Арчі Нокс і колишній хавбек Дугі Белл, який пропустив фінал проти "Реала" через травму. Ще три чемпіонські медалі віддадуть родинам тодішніх функціонерів клубу. "Медалі гарантують належне визнаня їхніх заслуг і ще більше підкреслять місце в клубній історії", – зазначили в "Абердіні".

Хто такий Алекс Фергюсон

Іменитий шотландський тренер, працював зі "Сент-Мірреном", "Абердіном", збірною Шотландії та "Манчестер Юнайтед". Лицар Британської імперії, почесний громадянин Абердіна, Глазго та Манчестера.

У Шотландії виграв Перший дивізіон ("Сент-Міррен") та тричі зробив чемпіоном "Абердін", здобув низку інших трофеїв. Головні досягнення припали на 1986-2013 рр., коли Фергюсон тренував МЮ. На чолі "червоних дияволів" завоював 13 титулів чемпіона Англії, 5 Кубків Англії, 4 Кубка ліги, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Інтерконтинентальний кубок і Клубний чемпіонат світу.

Автор низки біографічних бестселерів, нині входить до ради директорів "Юнайтед". У 2002 році був введений до Залу слави англійського футболу, а в 2023 році – до Залу слави АПЛ.

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