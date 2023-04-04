Легендарный тренер Фергюсон получил медаль за завоеванный 40 лет назад еврокубок

Культовый шотландский специалист пополнит коллекцию наград медалью победителя евротурнира. Тогда еще молодой тренер привел "Абердин" к победе в Кубке обладателей кубков, одержав мадридский "Реал" в финале (2:1).

Фергюсон по мотивам турнира чемпионскую медаль не получил. В то время УЕФА награждал всего 11 футболистов. Без наград также остались запасные тренеры и менеджмент "Абердина". И благодаря активной работе фонда AFC Heritage Trust теперь "красные" получат 6 дополнительных медалей.

Награды получат Фергюсон, его ассистент Арчи Нокс и бывший хавбек Дуги Белл, пропустивший финал против "Реала" из-за травмы. Еще три чемпионских медали отдадут семьям тогдашних функционеров клуба. "Медали гарантируют должное признание их заслуг и еще больше подчеркнут место в клубной истории", - отметили в "Абердине".

Кто такой Алекс Фергюсон

Именитый шотландский тренер, работавший со "Сент-Мирреном", "Абердином", сборной Шотландии и "Манчестер Юнайтед". Рыцарь Британской империи, почетный гражданин Абердина, Глазго и Манчестера.

В Шотландии выиграл Первый дивизион ("Сент-Миррен") и трижды сделал чемпионом "Абердин", завоевал ряд других трофеев. Главные достижения пришлись на 1986-2013 гг., когда Фергюсон тренировал МЮ. Во главе "красных дьяволов" завоевал 13 титулов чемпиона Англии, 5 Кубков Англии, 4 Кубка лиги, дважды триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Интерконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

Автор ряда биографических бестселлеров, ныне входит в совет директоров "Юнайтед". В 2002 году был введен в Зал славы английского футбола, а в 2023 году – в Зал славы АПЛ.