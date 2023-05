"Челсі" Мудрика оголосив про прихід зіркового тренера

До сезону 2023/24 "синіх" готуватиме аргентинський фахівець. Роботу з лондонцями 51-річний тренер розпочне 1 липня.

Почеттіно підписав із "Челсі" контракт на 2 роки. Угода передбачатиме пункт пролонгації співпраці ще на рік. Клуб зі "Стемфорд Брідж" стане третім англійським, із яким працюватиме аргентинець. Раніше він тренував "Саутгемптон" і "Тоттенхем".

Без роботи Почеттіно перебував із весни минулого року. Зірковий фахівець пішов із французького "Парі Сен-Жермен", оскільки не досягнув поставлених керівництвом цілей. Зокрема, парижани вилетіли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2021/22.

Уродженець провінції Санта-Фе, левову частку ігрової кар'єри віддав трьом командам – "Ньюеллс Олд Бойз", "Еспаньйолу" та ПСЖ. У збірній Аргентини провів 20 матчів (2 голи).

Почеттіно-тренер дебютував на чолі "Еспаньйола" в січні 2009-го. Працював із "папугами" до 2012 року, поки не переїхав на Туманний Альбіон. Там 1,5 сезони тренував "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 очолив "Тоттенхем".

Зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. За неповні два сезони в ПСЖ здобув 1 чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок Франції.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!