Легендарний Руні втратив роботу після ганебної серії невдач у Чемпіоншипі

38-річний фахівець покинув тренерський місток "синіх". Керівництво бірмінгемців також вказало на двері асистенту коуча Карлу Робінсону.

Руні повністю провалив період роботи зі "Сіті". Він очолив команду в жовтні, коли "Бірмінгем" ішов на 6-й сходинці в Чемпіоншипі. З тих пір бірмінгемців здобули лише дві перемоги за 15 матчів першості (9 поразок). "Сині" впали на 20-те місце в дивізіоні та лише на 6 пунктів випереджають зону вильоту.

У 2022-2023 рр. Руні тренував американський "ДС Юнайтед". В обох сезонах англієць не зміг вивести столичний колектив у плей-офф МЛС. У ролі тренера він дебютував у "Дербі Каунті", де завершував ігрову кар'єру.

Хто такий Вейн Руні

Уродженець Ліверпуля, вихованець місцевого "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "ірисок" у 16 років.

Після двох сезонів на "Гудісон Парк" був проданий до "Манчестер Юнайтед" за 37 млн євро. У складі "червоних дияволів" провів 13 сезонів і став найкращим бомбардиром в історії манкуніанців. Здобув із МЮ 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08, виграв Лігу Європи 2016/17 та Клубний чемпіонат світу-2008.

На схилі кар'єри захищав кольори "Евертона", "Ді Сі Юнайтед" і "Дербі Каунті". У сезоні 2020/21 був граючим тренером останніх. У лавах збірної Англії – 120 матчів, 53 голи.