Легендарний Маррей програв останній матч на Вімблдоні в кар'єрі: емоційне відео

37-річний шотландець цьогоріч заявився лише на парний турнір у дуеті з братом Джеймі. Проте, досвідчена пара тенісистів поступилася в першому ж раунді австралійцям Рінці Хіджікаті та Джону Пірсу (6:7, 4:6).

Маррей до старту змагань оголосив, що цьогорічний виступ на Вімблдонському турнірі буде для нього останнім у кар'єрі. Екс-перша ракетка світу відмовився змагатися в одиночному розряді, оскільки кілька тижнів тому переніс операцію на спині. Утім, вирішив зіграти з братом у парах.

Найбільші кар'єрні успіхи Маррея пов'язані саме з Вімблдоном. Він двічі тріумфував на трав'яному мейджорі в одиночному розряді (2013, 2016). З-поміж інших турнірів серії "Гренд Слем" британець перемагав лише на US Open (2012).

Хто такий Енді Маррей

Уродженець Глазго, дебютував у турі в 2005 році. За роки кар'єри завоював 49 титулів (46 – в одиночному розряді, 3 – в парному).

Пік виступів припав на початок 2010-х. Спершу став першим британським тенісистом, який виграв "Гренд Слем" у Відкриту еру, а потім – першим тріумфатором Вімблдона зі Сполученого Королівства з 1936 року. Здобув золоті нагороди на двох Олімпійських іграх (2012, 2016), а на Олімпіаді-2012 додав "срібло" в міксті.

У 2015 році виграв Кубок Девіса, а рік по тому тріумфував на ATP Finals. У порівнянні з "великою трійкою" (Федерер, Надаль, Джоковіч) завоював менше титулів, оскільки часто мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в 2021-му шотландцю прооперували стегно та вживили імплант.

У дитинстві пережив масшутінг у початковій школі Данблейна. Тенісний ідол – Андре Агассі. Одягався та взувався на корті від Under Armour, а з ракеток віддавав перевагу продукції австрійської компанії Head.