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Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз

Четвер 29 травня 2025 14:18
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Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз Фото: Land Rover Defender оновили (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Британський автовиробник представив оновлений Land Rover Defender. Культовий позашляховик отримав легкі зовнішні зміни та просунуте обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, фари зберегли колишню конструкцію, але тепер при включенні вони відображають фірмову графіку. Протитуманки увійшли до стандартного оснащення, а ліхтарі з класичним дизайном із чотирьох квадратів отримали затемнені лінзи. Також трохи змінилися бампери, вставки на капоті та бічні вентиляційні отвори.

Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз

Є й новий варіант колісних дисків – 22-дюймові семиспицеві Diamond Turned Dark Grey. У палітру кольорів кузова включені зелений Woolstone Green та сірий Borasco Grey, натхненні водоспадом у Британії та срібною копальнею в Каліфорнії.

А для варіанта OCTA з 4,4-літровим V8 приготували особливий відтінок – темно-синій Sargasso Blue з графітовими акцентами. Крім того, за доплату для екстремального Defender доступні декор із вуглецевого волокна, матова захисна плівка, чотири колірні схеми салону та особливі 20-дюймові ковані диски.

Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз

Усередині авто встановили екран діагоналлю 13,1 дюйма замість колишнього 11,4-дюймового монітора та переробили центральну консоль. Також у авто додали систему контролю за станом водія та адаптивний позашляховий круїз-контроль.

Персоналізувати Defender пропонують за допомогою фірмових аксесуарів, наприклад, чорного багажника на дах, переднього щитка та накладок на пороги. Версію OCTA можна дооснастити лебідкою з тяговим зусиллям 4,5 тони та покриттям із вуглецевого волокна.

Легендарний Land Rover Defender оновили: ось як він виглядає зараз

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