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Легендарный Land Rover Defender обновили: вот как он выглядит сейчас

Четверг 29 мая 2025 14:18
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Легендарный Land Rover Defender обновили: вот как он выглядит сейчас Фото: Land Rover Defender обновили (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Британский автопроизводитель представил обновленный Land Rover Defender. Культовый внедорожник получил легкие внешние изменения и продвинутое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Да, фары сохранили прежнюю конструкцию, но теперь при включении они отображают фирменную графику. Противотуманки вошли в стандартное оснащение, а фонари с классическим дизайном из четырех квадратов получили затемненные линзы. Также немного изменились бамперы, вставки на капоте и боковые вентиляционные отверстия.

Легендарный Land Rover Defender обновили: вот как он выглядит сейчас

Есть и новый вариант колесных дисков - 22-дюймовые семиспицевые Diamond Turned Dark Grey. В палитру цветов кузова включены зеленый Woolstone Green и серый Borasco Grey, вдохновленные водопадом в Британии и серебряным рудником в Калифорнии.

А для варианта OCTA с 4,4-литровым V8 приготовили особый оттенок - темно-синий Sargasso Blue с графитовыми акцентами. Кроме того, за доплату для экстремального Defender доступны декор из углеродного волокна, матовая защитная пленка, четыре цветовые схемы салона и особые 20-дюймовые кованые диски.

Легендарный Land Rover Defender обновили: вот как он выглядит сейчас

Внутри авто установили экран диагональю 13,1 дюйма вместо прежнего 11,4-дюймового монитора и переделали центральную консоль. Также в авто добавили систему контроля за состоянием водителя и адаптивный внедорожный круиз-контроль.

Персонализировать Defender предлагают с помощью фирменных аксессуаров, например, черного багажника на крышу, переднего щитка и накладок на пороги. Версию OCTA можно дооснастить лебедкой с тяговым усилием 4,5 тонны и покрытием из углеродного волокна.

Легендарный Land Rover Defender обновили: вот как он выглядит сейчас

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