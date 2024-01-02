Легендарний клуб НБА відрахував українця: він провів у команді 10 днів

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев вилетів із ростера "Нью-Йорк Нікс" після двох матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NY_KnicksPR.
"Нікс" відмовилися від послуг 25-річного українця. Він уклав двосторонній контракт із дворазовим чемпіоном НБА лише 23 грудня.
Скапінцев екстрено потрапив у лави "Нью-Йорка" з Джі-Ліги. Центровий повинен був підстрахувати команду після травм Робінсона та Сімса. Він встиг провести 2 поєдинки за "Нікс", зігравши по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани". Результативними діями українець не відзначився.
У грудні Скапінцев став переможцем внутрішньосезонного турніру Джі-Ліги. Там він захищав кольори фарм-клубу "Нікс" – "Вестчестера". Середні цифри в нинішньому сезоні – 5.9 очок, 4.3 підбирання, 1.7 передача, 1.2 блокшота та 0,5 перехоплень за майже 19 хвилин у грі.
Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.
Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.
У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.
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