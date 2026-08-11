Легендарний Javelin отримає новий заряд: чому це важливо

Американська компанія Kratos Defense отримала контракт армії США на створення нового покоління інфрачервоної головки самонаведення для FGM-148 Javelin. Модернізація має продовжити виробництво та експлуатацію популярної зброї, запаси якої суттєво скоротилися після передачі зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Мілітарний ".

Нова система має замінити застарілу мікроелектронну архітектуру, яка використовується у нинішніх версіях комплексу, та забезпечити подальше серійне виробництво ракет.

Основне завдання Kratos - замінити застарілу технологічну базу Javelin та зробити виробництво комплексу стабільнішим у майбутньому.

Йдеться не про просте збільшення дальності або встановлення потужнішого сенсора, а про створення сучасного компонента, який дозволить армії США продовжувати використовувати систему, що перебуває на озброєнні з 1996 року.

Розробку та виробництво нової головки наведення Kratos здійснюватиме у своєму Центрі передових технологій виробництва у Бірмінгемі, штат Алабама.

Після завершення робіт готовий до серійного виробництва компонент має пройти випробування армії США.

Водночас загальна відповідальність за розробку, виробництво та технічну підтримку комплексу залишиться у спільного підприємства Lockheed Martin - RTX.

Таким чином, контракт із Kratos змінює структуру постачання окремих компонентів Javelin, але не передає компанії повний цикл виробництва комплексу.

Чим Javelin відрізняється від старих систем

Javelin працює за принципом "вистрілив і забув": після виявлення цілі оператор за допомогою блоку управління та запуску (CLU) здійснює захоплення об’єкта, після чого ракета самостійно відстежує ціль за допомогою інфрачервоної тепловізійної головки.

Після запуску оператору не потрібно супроводжувати ракету до моменту ураження, що дозволяє розрахунку одразу змінити позицію, перезарядити комплекс або перейти в укриття.

США відновлюють запаси після допомоги Україні

Модернізація Javelin відбувається на тлі скорочення американських запасів через масштабні постачання Україні.

За наведеними даними, до січня 2025 року Україна отримала понад 10 тисяч ракет Javelin, тоді як довоєнні запаси США оцінювалися приблизно у 20–25 тисяч одиниць.

Після цього американська армія почала відновлення запасів і збільшення виробничих можливостей.

Lockheed Martin планує збільшити щорічне виробництво ракет приблизно з 2100 до 3960 одиниць до кінця 2026 року - майже на 89%.