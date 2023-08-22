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Легендарний Джордан спровокував фанатів на тваринні крики: кумедне відео з Італії

Фото: Майкл Джордан залишається популярним у різних куточках світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Італійські шанувальники баскетболу своєрідно вшанували шестиразового чемпіона Національної баскетбольної асоціації Майкла Джордана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClutchPoints.

Культова фігура спорту приїхав в особистих справах до Італії. Жива легенда зіткнувся з уболівальниками на вулиці, а ті почали блекати йому в спину.

Фанати імітували звичні для кіз і цапів звуки. Англійське слово goat перекладається як "цап". Водночас воно стало звичним спортивним акронімом greatest off all time – "найвеличніший гравець усіх часів". Наприклад, у футболі цапом часто називають Мессі.

Хто такий Майкл Джордан

Найсильніший баскетболіст в історії гри. Грав на позиції атакувального оборонця в складі "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".

За роки ігрової кар'єри Джордан 6 разів став чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). У тих же сезонах був визнаний MVP фінальної серії асоціації. Ще 5 разів його визнали MVP сезону та тричі був найкращим у Матчі всіх зірок НБА.

Джордан є дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992). У 2009 році легенду ввели до Залу баскетбольної слави.

У 1993-1995 рр. Джордан намагався закріпитися в бейсболі. Проте, нетривалі періоди в "Бірмінгем Баронс" і "Скоттсдейл Скорпіонз" з непереконливою статистикою змусили повернутися в баскетбол.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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