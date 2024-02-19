Легендарний боксер не отримав дозвіл виступити на Олімпіаді в 45 років

Культовий філіппінський боєць Менні Пак'яо не зможе взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Міжнародний олімпійський комітет не допустив екс-чемпіона світу в шести вагових категоріях до літніх Ігор. Він прагнув остаточно завершити кар'єру з олімпійською нагородою.

Пак'яо вирішив позмагатися в Парижі ще минулого літа. Національний олімпійський комітет Філіппін намагався переконати МОК надати спеціальний дозвіл легенді для виступів, оскільки ценз боксерських змагань обмежений віком 40 років. Функціонери вирішили не порушувати власні правила заради заслуженого спортсмена.

У переддень Нового року Пак'яо анонсував на 2024-й виставковий поєдинок із Флойдом Мейвезером. Філіппінець перетинався з американським боксером у ринзі в 2015 році. Тоді представник США переміг за одностайним рішенням суддів.

Хто такий Менні Пак'яо

Уродженець провінції Букіднон, відомий боксер, актор і політик. Розпочав професіональну кар'єру ще в 1995 році.

У різні роки був чемпіоном світу в найлегшій (WBC), другій найлегшій (IBF), другій напівлегкій (WBC), легкій (WBC), напівсередній (WBO, WBA Super) та першій середній (WBC) ваговій категоріях. Також був чемпіоном світу за другорядними версіями The Ring та IBO в напівлегкій та першій напівсередній категоріях. Перший в історії боксер, який володів поясами в чотирьох десятиліттях.

Прізвисько – Pac-Man. Із 2007 року займається активною політичною діяльністю, був депутатом Палати представників і Сенату Філіппін. На президентських виборах-2022 посів третє місце, набравши 6,81% голосів.