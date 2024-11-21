Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

Кузов оригінального Jaguar зазнав серйозної переробки: у нього агресивний аеродинамічний обвіс з розширеними колісними арками, а всі зовнішні панелі виконані з вуглепластику. Фари та ліхтарі повністю світлодіодні. Порівняно з оригінальними 15-дюймовими колесами сучасне "взуття" значно збільшило розміри: 18 дюймів спереду та 19 дюймів ззаду.

TWR Supercat став двомісним, хоча Jaguar XJS мав посадкову формулу 2+2. Зате сидіння знайшли електропривід, а багажне відділення розширене. Салон оздоблений темно-червоною шкірою з вуглепластиковими та металевими вставками. Також з'явилися обов'язкові сучасні атрибути у вигляді контурного підсвічування, а також екранів приладів та медіасистеми. Остання має підтримку протоколів Apple CarPlay і Android Auto.

Під капотом збережений рідний двигун V12, але розточений з 6,3 до 6,5 л і доповнений нагнітачем. Тепер мотор видає 670 к.с. і 730 Нм, що значно більше від оригінальних 285 к.с. та 431 Нм. Триступінчастий "автомат" замінений шестиступінчастою "механікою", яка передає всю тягу на задню вісь.

Зазначається, що всього буде випущено 88 екземплярів TWR Supercat. У Британії TWR Supercat коштує щонайменше 285 тисяч доларів.